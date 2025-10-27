Moon Rocks（MROCKS）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0.0010146 $ 0.0010146 $ 0.0010146 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0.0010146$ 0.0010146 $ 0.0010146 歷史最高 $ 0.00798221$ 0.00798221 $ 0.00798221 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） -0.42% 漲跌幅（1D） -10.54% 漲跌幅（7D） -13.19% 漲跌幅（7D） -13.19%

Moon Rocks（MROCKS）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，MROCKS 的交易價格在 $ 0 至 $ 0.0010146 之間波動，市場活躍度顯著。MROCKS 的歷史最高價為 $ 0.00798221，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，MROCKS 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.42%，過去 24 小時內變動為 -10.54%，過去 7 天內累計變動為 -13.19%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Moon Rocks（MROCKS）市場資訊

市值 $ 905.31K$ 905.31K $ 905.31K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 905.31K$ 905.31K $ 905.31K 流通量 1000.00M 1000.00M 1000.00M 總供應量 999,995,496.231923 999,995,496.231923 999,995,496.231923

Moon Rocks 的目前市值為 $ 905.31K, 它過去 24 小時的交易量為 --。MROCKS 的流通量為 1000.00M，總供應量是 999995496.231923，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 905.31K。