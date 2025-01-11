Moola interest bearing CREAL 價格 (MCREAL)
今天 Moola interest bearing CREAL (MCREAL) 的實時價格爲 0.161921 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。MCREAL 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Moola interest bearing CREAL 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 125.82 USD
- Moola interest bearing CREAL 當天價格變化爲 -1.78%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Moola interest bearing CREAL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0029381454893071。
在過去30天內，Moola interest bearing CREAL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0073118665。
在過去60天內，Moola interest bearing CREAL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0120606694。
在過去90天內，Moola interest bearing CREAL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.01351385335346184。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0029381454893071
|-1.78%
|30天
|$ -0.0073118665
|-4.51%
|60天
|$ -0.0120606694
|-7.44%
|90天
|$ -0.01351385335346184
|-7.70%
Moola interest bearing CREAL 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.15%
-1.78%
-0.78%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Moola interest bearing CREAL
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|1 MCREAL 兌換 AUD
A$0.26231202
|1 MCREAL 兌換 GBP
￡0.13115601
|1 MCREAL 兌換 EUR
€0.15706337
|1 MCREAL 兌換 USD
$0.161921
|1 MCREAL 兌換 MYR
RM0.72702529
|1 MCREAL 兌換 TRY
₺5.73524182
|1 MCREAL 兌換 JPY
¥25.53008407
|1 MCREAL 兌換 RUB
₽16.45603123
|1 MCREAL 兌換 INR
₹13.95597099
|1 MCREAL 兌換 IDR
Rp2,654.44219824
|1 MCREAL 兌換 PHP
₱9.553339
|1 MCREAL 兌換 EGP
￡E.8.18186813
|1 MCREAL 兌換 BRL
R$0.99095652
|1 MCREAL 兌換 CAD
C$0.23316624
|1 MCREAL 兌換 BDT
৳19.75112358
|1 MCREAL 兌換 NGN
₦251.03907998
|1 MCREAL 兌換 UAH
₴6.84601988
|1 MCREAL 兌換 VES
Bs8.581813
|1 MCREAL 兌換 PKR
Rs45.09014087
|1 MCREAL 兌換 KZT
₸85.4457117
|1 MCREAL 兌換 THB
฿5.61542028
|1 MCREAL 兌換 TWD
NT$5.36120431
|1 MCREAL 兌換 CHF
Fr0.14734811
|1 MCREAL 兌換 HKD
HK$1.25974538
|1 MCREAL 兌換 MAD
.د.م1.62568684