Moo Dang 今日價格

Moo Dang (MOODANG) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 11.89%。目前 MOODANG 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 MOODANG。

Moo Dang 目前市值在 $ 16,792.68 排名第 #-，流通供應量為 989.95M MOODANG。過去 24 小時內，MOODANG 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，MOODANG 在過去一小時內波動了 +0.09%，過去7 天內波動了 +9.62%。過去一天，總交易量達到 --。

Moo Dang（MOODANG）市場資訊

市值 $ 16.79K$ 16.79K $ 16.79K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 16.79K$ 16.79K $ 16.79K 流通量 989.95M 989.95M 989.95M 總供應量 989,949,775.783734 989,949,775.783734 989,949,775.783734

Moo Dang 的目前市值為 $ 16.79K, 它過去 24 小時的交易量為 --。MOODANG 的流通量為 989.95M，總供應量是 989949775.783734，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 16.79K。