MONVERA by Virtuals 今日價格

MONVERA by Virtuals (MONVERA) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 5.84%。目前 MONVERA 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 MONVERA。

MONVERA by Virtuals 目前市值在 $ 245,912 排名第 #-，流通供應量為 1.00B MONVERA。過去 24 小時內，MONVERA 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，MONVERA 在過去一小時內波動了 -0.80%，過去7 天內波動了 -3.04%。過去一天，總交易量達到 $ 545.28。

MONVERA by Virtuals（MONVERA）市場資訊

市值 $ 245.91K$ 245.91K $ 245.91K 成交量（24H） $ 545.28$ 545.28 $ 545.28 完全稀釋市值 $ 245.91K$ 245.91K $ 245.91K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

MONVERA by Virtuals 的目前市值為 $ 245.91K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 545.28。MONVERA 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 245.91K。