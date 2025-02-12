Monolith 圖標

Monolith 價格 (TKN)

USD

Monolith (TKN) 實時價格圖表

$0.0340623
$0.0340623$0.0340623
-0.30%(1D)

今天 Monolith (TKN) 的價格

今天 Monolith (TKN) 的實時價格爲 0.0340623 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。TKN 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Monolith 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 40.59 USD
- Monolith 當天價格變化爲 -0.34%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Monolith (TKN) 價格表現 USD

今天內，Monolith 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00011672812233525
在過去30天內，Monolith 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0162350833
在過去60天內，Monolith 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0215854123
在過去90天內，Monolith 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00011672812233525-0.34%
30天$ -0.0162350833-47.66%
60天$ -0.0215854123-63.37%
90天$ 0--

Monolith (TKN) 價格分析

Monolith 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.03397048
$ 0.03397048$ 0.03397048

$ 0.03501931
$ 0.03501931$ 0.03501931

$ 4.39
$ 4.39$ 4.39

-0.37%

-0.34%

+4.88%

Monolith (TKN) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 40.59
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什麼是Monolith (TKN)

Non-custodial contract wallet paired with a debit card to spend your ETH & ERC-20 in real life.

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Monolith (TKN) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Monolith (TKN) 的其他問題

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TKN 兌換爲當地貨幣

1 TKN 兌換 AUD
A$0.053818434
1 TKN 兌換 GBP
0.02724984
1 TKN 兌換 EUR
0.032699808
1 TKN 兌換 USD
$0.0340623
1 TKN 兌換 MYR
RM0.151917858
1 TKN 兌換 TRY
1.227605292
1 TKN 兌換 JPY
¥5.189732028
1 TKN 兌換 RUB
3.265552701
1 TKN 兌換 INR
2.955926394
1 TKN 兌換 IDR
Rp558.398271312
1 TKN 兌換 PHP
1.980722745
1 TKN 兌換 EGP
￡E.1.718102412
1 TKN 兌換 BRL
R$0.196198848
1 TKN 兌換 CAD
C$0.048709089
1 TKN 兌換 BDT
4.137206958
1 TKN 兌換 NGN
51.221183625
1 TKN 兌換 UAH
1.420057287
1 TKN 兌換 VES
Bs2.043738
1 TKN 兌換 PKR
Rs9.503722323
1 TKN 兌換 KZT
17.237908161
1 TKN 兌換 THB
฿1.16152443
1 TKN 兌換 TWD
NT$1.118605932
1 TKN 兌換 CHF
Fr0.030996693
1 TKN 兌換 HKD
HK$0.265345317
1 TKN 兌換 MAD
.د.م0.341985492