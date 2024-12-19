monkeyhaircut 圖標

monkeyhaircut 價格 (MONK)

USD

monkeyhaircut (MONK) 實時價格圖表

$0.00196561
$0.00196561$0.00196561
-15.10%(1D)

今天 monkeyhaircut (MONK) 的價格

今天 monkeyhaircut (MONK) 的實時價格爲 0.00196561 USD。目前其市值爲 $ 1.96M USD。MONK 兌換 USD 的價格爲實時更新。
monkeyhaircut 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 216.28K USD
- monkeyhaircut 當天價格變化爲 -15.12%
- 其循環供應量爲 999.73M USD

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monkeyhaircut (MONK) 價格表現 USD

今天內，monkeyhaircut 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000350183364633618
在過去30天內，monkeyhaircut 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0011324374
在過去60天內，monkeyhaircut 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0014565425
在過去90天內，monkeyhaircut 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0013317048814446403

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000350183364633618-15.12%
30天$ -0.0011324374-57.61%
60天$ -0.0014565425-74.10%
90天$ -0.0013317048814446403-40.38%

monkeyhaircut (MONK) 價格分析

monkeyhaircut 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00194902
$ 0.00194902$ 0.00194902

$ 0.00231579
$ 0.00231579$ 0.00231579

$ 0.02800217
$ 0.02800217$ 0.02800217

+0.07%

-15.12%

-24.94%

monkeyhaircut (MONK) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 1.96M
$ 1.96M$ 1.96M

$ 216.28K
$ 216.28K$ 216.28K

999.73M
999.73M 999.73M

什麼是monkeyhaircut (MONK)

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monkeyhaircut (MONK) 資源

官網

大家還在問：關於 monkeyhaircut (MONK) 的其他問題

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MONK 兌換爲當地貨幣

1 MONK 兌換 AUD
A$0.0031253199
1 MONK 兌換 GBP
0.0015528319
1 MONK 兌換 EUR
0.0018869856
1 MONK 兌換 USD
$0.00196561
1 MONK 兌換 MYR
RM0.008845245
1 MONK 兌換 TRY
0.0689339427
1 MONK 兌換 JPY
¥0.3083648968
1 MONK 兌換 RUB
0.2033423545
1 MONK 兌換 INR
0.1672930671
1 MONK 兌換 IDR
Rp32.2231095984
1 MONK 兌換 PHP
0.1160889266
1 MONK 兌換 EGP
￡E.0.100049549
1 MONK 兌換 BRL
R$0.0123440308
1 MONK 兌換 CAD
C$0.0028108223
1 MONK 兌換 BDT
0.2349100511
1 MONK 兌換 NGN
3.056916672
1 MONK 兌換 UAH
0.0825163078
1 MONK 兌換 VES
Bs0.0982805
1 MONK 兌換 PKR
Rs0.5470489191
1 MONK 兌換 KZT
1.0312572865
1 MONK 兌換 THB
฿0.0679118255
1 MONK 兌換 TWD
NT$0.0641771665
1 MONK 兌換 CHF
Fr0.0017493929
1 MONK 兌換 HKD
HK$0.0152727897
1 MONK 兌換 MAD
.د.م0.0197150683