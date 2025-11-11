Monkey The Picasso（MONKEY）代幣經濟學
快速了解 Monkey The Picasso（MONKEY）的代幣經濟數據，包括市值、供應量、FDV 和歷史價格，幫助您輕鬆掌握幣種現狀與市場表現。
Monkey The Picasso（MONKEY）資訊
$Monkey The Picasso is a cryptocurrency project launched on the BonkFun platform, inspired by a remarkable dog, raised by OmarVonMuller, that paints by holding a brush in its mouth. This dog has gained significant fame on social media, boasting 1.2 million followers on Facebook, 600,000 on Instagram, and 50,000 on TikTok. Beyond being a meme coin, $Monkey The Picasso aims to create a "Monkey Universe" by blending art and blockchain technology. The project features a 3D art gallery on its website (monkeyonsol.xyz), showcasing Monkey’s artwork in a virtual space. Additionally, the team is developing a Monkey X Agent and expanding the ecosystem through community-driven initiatives, with OmarVonMuller engaging followers by creating requested artwork on social media. $Monkey The Picasso stands out for its unique fusion of artistic talent, social media influence, and a decentralized creative vision
Monkey The Picasso（MONKEY）代幣經濟模型：關鍵指標與應用場景
了解 Monkey The Picasso（MONKEY）的代幣經濟模型，對於分析其長期價值、可持續性和發展潛力至關重要。
關鍵代幣經濟指標及其計算方式：
總供應量（Total Supply）：
已創建或將要創建的 MONKEY 代幣的最大數量。
流通供應量（Circulating Supply）：
目前市場上可供交易和公眾持有的代幣數量。
最大供應量（Max Supply）：
MONKEY 代幣可能存在的總數量上限。
完全稀釋估值（FDV）：
目前價格 × 最大供應量，預測所有代幣完全流通時的總市值。
通脹率（Inflation Rate）：
反映新代幣發行的速度，影響稀缺性及長期價格走勢。
為什麼這些代幣經濟指標對交易者很重要？
流通供應量高 = 流動性強。
最大供應量有限 + 低通脹率 = 具備長期價格上漲潛力。
代幣分配透明 = 增強項目信任度，降低中心化風險。
FDV 高而目前市值低 = 可能存在高估風險的訊號。
現在您已經了解了 MONKEY 代幣經濟模型的功能，趕快查看 MONKEY 代幣的實時價格吧！
