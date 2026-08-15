Monkey Cult 今日價格

Monkey Cult (MOLT) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 10.40%。目前 MOLT 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 MOLT。

Monkey Cult 目前市值在 $ 295,232 排名第 #-，流通供應量為 999.99M MOLT。過去 24 小時內，MOLT 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00696958，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，MOLT 在過去一小時內波動了 +0.39%，過去7 天內波動了 +14.66%。過去一天，總交易量達到 $ 1.71K。

Monkey Cult（MOLT）市場資訊

市值 $ 295.23K$ 295.23K $ 295.23K 成交量（24H） $ 1.71K$ 1.71K $ 1.71K 完全稀釋市值 $ 295.23K$ 295.23K $ 295.23K 流通量 999.99M 999.99M 999.99M 總供應量 999,990,562.061227 999,990,562.061227 999,990,562.061227

Monkey Cult 的目前市值為 $ 295.23K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1.71K。MOLT 的流通量為 999.99M，總供應量是 999990562.061227，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 295.23K。