什麼是Monkecoin (MONKE)

A First Look At The Monkeverse HELP THE MONKES! Half of all sell taxes directly support primate conservation charities! Your sell orders with Monkecoin contribute to the well-being of monkes worldwide! THE MONKECOIN ECOSYSTEM Monkeverse Explore the heart of the Monkecoin ecosystem! Earn Monkecoin by competing in Monke Royale, a thrilling battle royale where monkes duke it out. Will you emerge victorious and claim your Monkecoin? Monkeswap Discover the power of Monkecoin on Monkeswap, our decentralized exchange. Whether you’re a crypto pro or newbie, Monkeswap offers farming, liquidity provision, and easy token swaps, all with lower fees and higher LP rewards! MonkeWallet Hold $MONKE in your hand with MonkeWallet! Our user-friendly crypto wallet, available on iOS and Android, keeps your Monkecoin secure while delivering a dose of monke memes wherever you go. MonkeDAO Shape Monkecoin’s future with MonkeDAO! Join our Decentralized Autonomous Organization for tokenized voting and have a say in the Monkeverse’s development.

