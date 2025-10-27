Monke Phone（MONKEPHONE）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.00176224$ 0.00176224 $ 0.00176224 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） -10.23% 漲跌幅（1D） +1.42% 漲跌幅（7D） -19.53% 漲跌幅（7D） -19.53%

Monke Phone（MONKEPHONE）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，MONKEPHONE 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。MONKEPHONE 的歷史最高價為 $ 0.00176224，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，MONKEPHONE 在過去 1 小時內的價格變動為 -10.23%，過去 24 小時內變動為 +1.42%，過去 7 天內累計變動為 -19.53%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Monke Phone（MONKEPHONE）市場資訊

市值 $ 87.98K$ 87.98K $ 87.98K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 87.98K$ 87.98K $ 87.98K 流通量 999.41M 999.41M 999.41M 總供應量 999,412,757.623716 999,412,757.623716 999,412,757.623716

Monke Phone 的目前市值為 $ 87.98K, 它過去 24 小時的交易量為 --。MONKEPHONE 的流通量為 999.41M，總供應量是 999412757.623716，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 87.98K。