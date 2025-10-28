MonezyCoin（MZC）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00458434 24H最低價 $ 0.00473796 24H最高價 24H最低價 $ 0.00458434 24H最高價 $ 0.00473796 歷史最高 $ 0.00536089 最低價 $ 0.0040753 漲跌幅（1H） +0.49% 漲跌幅（1D） +1.93% 漲跌幅（7D） -2.74%

MonezyCoin（MZC）目前實時價格為 $0.00469316。過去 24 小時內，MZC 的交易價格在 $ 0.00458434 至 $ 0.00473796 之間波動，市場活躍度顯著。MZC 的歷史最高價為 $ 0.00536089，歷史最低價為 $ 0.0040753。

從短期表現來看，MZC 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.49%，過去 24 小時內變動為 +1.93%，過去 7 天內累計變動為 -2.74%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

MonezyCoin（MZC）市場資訊

市值 $ 36.02K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 468.81K 流通量 7.68M 總供應量 99,998,980.62290694

MonezyCoin 的目前市值為 $ 36.02K, 它過去 24 小時的交易量為 --。MZC 的流通量為 7.68M，總供應量是 99998980.62290694，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 468.81K。