Money On Chain 圖標

Money On Chain 價格 (MOC)

USD

Money On Chain (MOC) 實時價格圖表

$0.107226
$0.107226$0.107226
+0.60%(1D)

今天 Money On Chain (MOC) 的價格

今天 Money On Chain (MOC) 的實時價格爲 0.107226 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。MOC 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Money On Chain 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.36K USD
- Money On Chain 當天價格變化爲 +0.69%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Money On Chain (MOC) 價格表現 USD

今天內，Money On Chain 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00073205
在過去30天內，Money On Chain 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0065856279
在過去60天內，Money On Chain 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0064307506
在過去90天內，Money On Chain 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00073205+0.69%
30天$ -0.0065856279-6.14%
60天$ +0.0064307506+6.00%
90天$ 0--

Money On Chain (MOC) 價格分析

Money On Chain 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.105648
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$ 0.108145
$ 0.108145$ 0.108145

$ 0.153671
$ 0.153671$ 0.153671

-0.00%

+0.69%

-1.49%

Money On Chain (MOC) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 1.36K
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什麼是Money On Chain (MOC)

A token that can be staked on the Money On Chain protocol running on Rootstock blockchain , which can be used for governance and descentralized oracle (OMOC) competition.

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Money On Chain (MOC) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Money On Chain (MOC) 的其他問題

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MOC 兌換爲當地貨幣

1 MOC 兌換 AUD
A$0.17263386
1 MOC 兌換 GBP
0.08792532
1 MOC 兌換 EUR
0.10400922
1 MOC 兌換 USD
$0.107226
1 MOC 兌換 MYR
RM0.482517
1 MOC 兌換 TRY
3.79901718
1 MOC 兌換 JPY
¥16.75620702
1 MOC 兌換 RUB
10.98959274
1 MOC 兌換 INR
9.28362708
1 MOC 兌換 IDR
Rp1,757.80299744
1 MOC 兌換 PHP
6.2780823
1 MOC 兌換 EGP
￡E.5.4041904
1 MOC 兌換 BRL
R$0.6540786
1 MOC 兌換 CAD
C$0.15440544
1 MOC 兌換 BDT
13.027959
1 MOC 兌換 NGN
167.01843438
1 MOC 兌換 UAH
4.51528686
1 MOC 兌換 VES
Bs5.790204
1 MOC 兌換 PKR
Rs29.89246428
1 MOC 兌換 KZT
56.91341628
1 MOC 兌換 THB
฿3.68750214
1 MOC 兌換 TWD
NT$3.52666314
1 MOC 兌換 CHF
Fr0.09757566
1 MOC 兌換 HKD
HK$0.83421828
1 MOC 兌換 MAD
.د.م1.07654904