Monerium EUR emoney 價格 (EURE)
今天 Monerium EUR emoney (EURE) 的實時價格爲 1.03 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。EURE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Monerium EUR emoney 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 957.78K USD
- Monerium EUR emoney 當天價格變化爲 -0.49%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Monerium EUR emoney 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.005150618259633。
在過去30天內，Monerium EUR emoney 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0034583280。
在過去60天內，Monerium EUR emoney 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0288337170。
在過去90天內，Monerium EUR emoney 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0528632362670376。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.005150618259633
|-0.49%
|30天
|$ -0.0034583280
|-0.33%
|60天
|$ -0.0288337170
|-2.79%
|90天
|$ -0.0528632362670376
|-4.88%
Monerium EUR emoney 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.16%
-0.49%
+0.99%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Monerium is the first and, to date, only company authorized to issue money on blockchains under current European financial regulation and proposed Market in Crypto-Assets regulation. We have issued EUR, USD, GBP, and ISK as e-money tokens on Ethereum and EUR on Algorand. Monerium also operates a gateway for instant transfers of EUR between bank accounts and blockchain wallets / smart contracts. Founded by crypto OGs and repeat entrepreneurs, Monerium is backed by Taavet+Sten, Crowberry Capital, ConsenSys, Algorand, and several entrepreneurs and early crypto adopters.
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|1 EURE 兌換 AUD
A$1.6583
|1 EURE 兌換 GBP
￡0.8446
|1 EURE 兌換 EUR
€0.9991
|1 EURE 兌換 USD
$1.03
|1 EURE 兌換 MYR
RM4.635
|1 EURE 兌換 TRY
₺36.4929
|1 EURE 兌換 JPY
¥160.9581
|1 EURE 兌換 RUB
₽105.5647
|1 EURE 兌換 INR
₹89.1774
|1 EURE 兌換 IDR
Rp16,885.2432
|1 EURE 兌換 PHP
₱60.3065
|1 EURE 兌換 EGP
￡E.51.912
|1 EURE 兌換 BRL
R$6.283
|1 EURE 兌換 CAD
C$1.4832
|1 EURE 兌換 BDT
৳125.145
|1 EURE 兌換 NGN
₦1,604.3589
|1 EURE 兌換 UAH
₴43.3733
|1 EURE 兌換 VES
Bs55.62
|1 EURE 兌換 PKR
Rs287.1434
|1 EURE 兌換 KZT
₸546.7034
|1 EURE 兌換 THB
฿35.4217
|1 EURE 兌換 TWD
NT$33.8767
|1 EURE 兌換 CHF
Fr0.9373
|1 EURE 兌換 HKD
HK$8.0134
|1 EURE 兌換 MAD
.د.م10.3412