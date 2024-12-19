Monai 價格 (MONAI)
今天 Monai (MONAI) 的實時價格爲 0.066713 USD。目前其市值爲 $ 1.82M USD。MONAI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Monai 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 454.79K USD
- Monai 當天價格變化爲 -5.00%
- 其循環供應量爲 27.22M USD
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今天內，Monai 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00351850594962086。
在過去30天內，Monai 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0071977923。
在過去60天內，Monai 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0038260839。
在過去90天內，Monai 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00960227450566909。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00351850594962086
|-5.00%
|30天
|$ +0.0071977923
|+10.79%
|60天
|$ -0.0038260839
|-5.73%
|90天
|$ +0.00960227450566909
|+16.81%
Monai 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.12%
-5.00%
-22.41%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
An AI Project building a decentralized LLM
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|1 MONAI 兌換 AUD
A$0.10607367
|1 MONAI 兌換 GBP
￡0.05270327
|1 MONAI 兌換 EUR
€0.06404448
|1 MONAI 兌換 USD
$0.066713
|1 MONAI 兌換 MYR
RM0.3002085
|1 MONAI 兌換 TRY
₺2.33962491
|1 MONAI 兌換 JPY
¥10.46593544
|1 MONAI 兌換 RUB
₽6.90145985
|1 MONAI 兌換 INR
₹5.67794343
|1 MONAI 兌換 IDR
Rp1,093.65556272
|1 MONAI 兌換 PHP
₱3.94006978
|1 MONAI 兌換 EGP
￡E.3.3956917
|1 MONAI 兌換 BRL
R$0.41895764
|1 MONAI 兌換 CAD
C$0.09539959
|1 MONAI 兌換 BDT
৳7.97287063
|1 MONAI 兌換 NGN
₦103.7520576
|1 MONAI 兌換 UAH
₴2.80061174
|1 MONAI 兌換 VES
Bs3.33565
|1 MONAI 兌換 PKR
Rs18.56689503
|1 MONAI 兌換 KZT
₸35.00097545
|1 MONAI 兌換 THB
฿2.30493415
|1 MONAI 兌換 TWD
NT$2.17817945
|1 MONAI 兌換 CHF
Fr0.05937457
|1 MONAI 兌換 HKD
HK$0.51836001
|1 MONAI 兌換 MAD
.د.م0.66913139