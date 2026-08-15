Momus ai 今日價格

Momus ai (MOMUS) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 MOMUS 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 MOMUS。

Momus ai 目前市值在 $ 22,715 排名第 #-，流通供應量為 799.89M MOMUS。過去 24 小時內，MOMUS 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，MOMUS 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -0.05%。過去一天，總交易量達到 --。

Momus ai（MOMUS）市場資訊

市值 $ 22.72K$ 22.72K $ 22.72K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 28.40K$ 28.40K $ 28.40K 流通量 799.89M 799.89M 799.89M 總供應量 999,893,493.4748056 999,893,493.4748056 999,893,493.4748056

Momus ai 的目前市值為 $ 22.72K, 它過去 24 小時的交易量為 --。MOMUS 的流通量為 799.89M，總供應量是 999893493.4748056，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 28.40K。