momo the cat 今日價格

momo the cat (MOMO) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 10.51%。目前 MOMO 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 MOMO。

momo the cat 目前市值在 $ 93,334 排名第 #-，流通供應量為 972.44M MOMO。過去 24 小時內，MOMO 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00167607，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，MOMO 在過去一小時內波動了 +0.18%，過去7 天內波動了 -35.10%。過去一天，總交易量達到 --。

momo the cat（MOMO）市場資訊

市值 $ 93.33K$ 93.33K $ 93.33K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 93.33K$ 93.33K $ 93.33K 流通量 972.44M 972.44M 972.44M 總供應量 972,439,547.34179 972,439,547.34179 972,439,547.34179

momo the cat 的目前市值為 $ 93.33K, 它過去 24 小時的交易量為 --。MOMO 的流通量為 972.44M，總供應量是 972439547.34179，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 93.33K。