MoMo Key 價格 (KEY)
今天 MoMo Key (KEY) 的實時價格爲 13.23 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。KEY 兌換 USD 的價格爲實時更新。
MoMo Key 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 13.23 USD
- MoMo Key 當天價格變化爲 +0.52%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
在獲取 MEXC 上從 KEY兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 KEY 價格信息的首選平臺。
今天內，MoMo Key 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.068233。
在過去30天內，MoMo Key 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.5703598530。
在過去60天內，MoMo Key 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1.3053974850。
在過去90天內，MoMo Key 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1.47365473449918。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.068233
|+0.52%
|30天
|$ +0.5703598530
|+4.31%
|60天
|$ +1.3053974850
|+9.87%
|90天
|$ +1.47365473449918
|+12.53%
MoMo Key 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
--
+0.52%
+1.12%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Keys can be obtained by staking LPs or stablecoins (BEP20) into MOBOX Crates. Those keys then unlock chests which mint unique NFTs on the MOBOX.io Platform.
MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。
|1 KEY 兌換 AUD
A$21.3003
|1 KEY 兌換 GBP
￡10.8486
|1 KEY 兌換 EUR
€12.8331
|1 KEY 兌換 USD
$13.23
|1 KEY 兌換 MYR
RM59.535
|1 KEY 兌換 TRY
₺468.7389
|1 KEY 兌換 JPY
¥2,067.4521
|1 KEY 兌換 RUB
₽1,355.9427
|1 KEY 兌換 INR
₹1,145.4534
|1 KEY 兌換 IDR
Rp216,885.2112
|1 KEY 兌換 PHP
₱774.6165
|1 KEY 兌換 EGP
￡E.666.792
|1 KEY 兌換 BRL
R$80.703
|1 KEY 兌換 CAD
C$19.0512
|1 KEY 兌換 BDT
৳1,607.445
|1 KEY 兌換 NGN
₦20,607.4449
|1 KEY 兌換 UAH
₴557.1153
|1 KEY 兌換 VES
Bs714.42
|1 KEY 兌換 PKR
Rs3,688.2594
|1 KEY 兌換 KZT
₸7,022.2194
|1 KEY 兌換 THB
฿454.9797
|1 KEY 兌換 TWD
NT$435.1347
|1 KEY 兌換 CHF
Fr12.0393
|1 KEY 兌換 HKD
HK$102.9294
|1 KEY 兌換 MAD
.د.م132.8292