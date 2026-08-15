Molt Road 價格 (MOLTROAD)
Molt Road (MOLTROAD) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 MOLTROAD 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 MOLTROAD。
Molt Road 目前市值在 $ 23,785 排名第 #-，流通供應量為 100.00B MOLTROAD。過去 24 小時內，MOLTROAD 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。
短期表現方面，MOLTROAD 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 --。
Molt Road 的目前市值為 $ 23.79K, 它過去 24 小時的交易量為 --。MOLTROAD 的流通量為 100.00B，總供應量是 100000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 23.79K。
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今天內，Molt Road 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0。
在過去30天內，Molt Road 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0。
在過去60天內，Molt Road 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0。
在過去90天內，Molt Road 兌換 USD 的價格漲跌幅為 --。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|--
|30天
|$ 0
|-2.93%
|60天
|$ 0
|+9.59%
|90天
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在 2040 年，Molt Road 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 $ --。
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Molt Road 的即時價格是多少？
Molt Road 的交易價格為 NT$，過去 24 小時內的價格波動為 --%。此即時數據綜合了多個現貨市場的資訊。
MOLTROAD 今日的波動率如何？
MOLTROAD 過去 24 小時內的價格波動率為 --%。波動率越高，表示價格變化越迅速；波動率越低，則代表價格越穩定。
Molt Road 的 24 小時交易區間是多少？
該代幣的價格在 NT$0E-15（最低價）與 NT$0E-15（最高價）之間波動。交易者常以此來評估每日的勢頭與市場強度。
MOLTROAD 的交易量有多少？
過去 24 小時內，MOLTROAD 的交易額累積達 NT$--，顯示市場對該資產的參與程度。
目前價格與歷史高點和歷史低點相比如何？
歷史最高價為 NT$，歷史最低價為 NT$。將當前價格與這些水平比較，有助於交易者理解長期的價格週期。
Molt Road 的市場流動性有多強？
流動性評分為 --/100，反映訂單簿深度以及在積極交易時的執行便利程度。
MOLTROAD 與其他 Base Ecosystem,Moltbook and Openclaw-Themed 代幣相比如何？
在 Base Ecosystem,Moltbook and Openclaw-Themed 類別中，MOLTROAD 展現出具競爭力的表現，其流動性達 NT$--，並持續受到交易者的關注。
|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
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