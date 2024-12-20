MollarsToken 圖標

MollarsToken 價格 (MOLLARS)

USD

MollarsToken (MOLLARS) 實時價格圖表

$0.057465
$0.057465$0.057465
-20.00%(1D)

今天 MollarsToken (MOLLARS) 的價格

今天 MollarsToken (MOLLARS) 的實時價格爲 0.057465 USD。目前其市值爲 $ 404.40K USD。MOLLARS 兌換 USD 的價格爲實時更新。
MollarsToken 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 77.99K USD
- MollarsToken 當天價格變化爲 -20.01%
- 其循環供應量爲 6.96M USD

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MollarsToken (MOLLARS) 價格表現 USD

今天內，MollarsToken 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.01438405424361019
在過去30天內，MollarsToken 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0011578507
在過去60天內，MollarsToken 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0167093451
在過去90天內，MollarsToken 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.04976225647155547

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.01438405424361019-20.01%
30天$ +0.0011578507+2.01%
60天$ -0.0167093451-29.07%
90天$ -0.04976225647155547-46.40%

MollarsToken (MOLLARS) 價格分析

MollarsToken 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.053554
$ 0.053554$ 0.053554

$ 0.07799
$ 0.07799$ 0.07799

$ 0.542738
$ 0.542738$ 0.542738

+0.13%

-20.01%

-10.12%

MollarsToken (MOLLARS) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 404.40K
$ 404.40K$ 404.40K

$ 77.99K
$ 77.99K$ 77.99K

6.96M
6.96M 6.96M

什麼是MollarsToken (MOLLARS)

The Mollars token is a hybrid cryptocurrency on Ethereum. It is a store-of-value token with a DEX utility to propel its acceptance.

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MollarsToken (MOLLARS) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 MollarsToken (MOLLARS) 的其他問題

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MOLLARS 兌換爲當地貨幣

1 MOLLARS 兌換 AUD
A$0.09136935
1 MOLLARS 兌換 GBP
0.04539735
1 MOLLARS 兌換 EUR
0.0551664
1 MOLLARS 兌換 USD
$0.057465
1 MOLLARS 兌換 MYR
RM0.2585925
1 MOLLARS 兌換 TRY
2.01644685
1 MOLLARS 兌換 JPY
¥9.06510375
1 MOLLARS 兌換 RUB
5.97636
1 MOLLARS 兌換 INR
4.89084615
1 MOLLARS 兌換 IDR
Rp942.0490296
1 MOLLARS 兌換 PHP
3.3973308
1 MOLLARS 兌換 EGP
￡E.2.9261178
1 MOLLARS 兌換 BRL
R$0.35226045
1 MOLLARS 兌換 CAD
C$0.08217495
1 MOLLARS 兌換 BDT
6.86764215
1 MOLLARS 兌換 NGN
89.23107735
1 MOLLARS 兌換 UAH
2.4123807
1 MOLLARS 兌換 VES
Bs2.87325
1 MOLLARS 兌換 PKR
Rs15.99308415
1 MOLLARS 兌換 KZT
30.14901225
1 MOLLARS 兌換 THB
฿1.98886365
1 MOLLARS 兌換 TWD
NT$1.8768069
1 MOLLARS 兌換 CHF
Fr0.05114385
1 MOLLARS 兌換 HKD
HK$0.44650305
1 MOLLARS 兌換 MAD
.د.م0.57637395