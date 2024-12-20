MollarsToken 價格 (MOLLARS)
今天 MollarsToken (MOLLARS) 的實時價格爲 0.057465 USD。目前其市值爲 $ 404.40K USD。MOLLARS 兌換 USD 的價格爲實時更新。
MollarsToken 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 77.99K USD
- MollarsToken 當天價格變化爲 -20.01%
- 其循環供應量爲 6.96M USD
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今天內，MollarsToken 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.01438405424361019。
在過去30天內，MollarsToken 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0011578507。
在過去60天內，MollarsToken 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0167093451。
在過去90天內，MollarsToken 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.04976225647155547。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.01438405424361019
|-20.01%
|30天
|$ +0.0011578507
|+2.01%
|60天
|$ -0.0167093451
|-29.07%
|90天
|$ -0.04976225647155547
|-46.40%
MollarsToken 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.13%
-20.01%
-10.12%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
The Mollars token is a hybrid cryptocurrency on Ethereum. It is a store-of-value token with a DEX utility to propel its acceptance.
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|1 MOLLARS 兌換 AUD
A$0.09136935
|1 MOLLARS 兌換 GBP
￡0.04539735
|1 MOLLARS 兌換 EUR
€0.0551664
|1 MOLLARS 兌換 USD
$0.057465
|1 MOLLARS 兌換 MYR
RM0.2585925
|1 MOLLARS 兌換 TRY
₺2.01644685
|1 MOLLARS 兌換 JPY
¥9.06510375
|1 MOLLARS 兌換 RUB
₽5.97636
|1 MOLLARS 兌換 INR
₹4.89084615
|1 MOLLARS 兌換 IDR
Rp942.0490296
|1 MOLLARS 兌換 PHP
₱3.3973308
|1 MOLLARS 兌換 EGP
￡E.2.9261178
|1 MOLLARS 兌換 BRL
R$0.35226045
|1 MOLLARS 兌換 CAD
C$0.08217495
|1 MOLLARS 兌換 BDT
৳6.86764215
|1 MOLLARS 兌換 NGN
₦89.23107735
|1 MOLLARS 兌換 UAH
₴2.4123807
|1 MOLLARS 兌換 VES
Bs2.87325
|1 MOLLARS 兌換 PKR
Rs15.99308415
|1 MOLLARS 兌換 KZT
₸30.14901225
|1 MOLLARS 兌換 THB
฿1.98886365
|1 MOLLARS 兌換 TWD
NT$1.8768069
|1 MOLLARS 兌換 CHF
Fr0.05114385
|1 MOLLARS 兌換 HKD
HK$0.44650305
|1 MOLLARS 兌換 MAD
.د.م0.57637395