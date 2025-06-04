Module 價格 (MODULE)
今天 Module (MODULE) 的實時價格爲 8.66 USD。目前其市值爲 $ 86.63K USD。MODULE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Module 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Module 當天價格變化爲 +2.43%
- 其循環供應量爲 10.00K USD
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今天內，Module 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.205556。
在過去30天內，Module 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -7.1026072500。
在過去60天內，Module 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，Module 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.205556
|+2.43%
|30天
|$ -7.1026072500
|-82.01%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Module 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
--
+2.43%
+1.76%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
MODULE introduces a new experimental framework for tokenized intelligence and intelligent liquidity: Composable Multi-Agent System Tokens, powered by a novel token standard and execution primitive called ERC-AI. Each MODULE token represents a fully autonomous, programmable AI agent that is composable with other agents to form powerful onchain swarms. By combining the fungibility of ERC-20 and the identity of ERC-721with the logic of ERC-6551, ERC-AI enables a modular swarm of intelligent agents that an reason, act, and evolve together.
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|1 MODULE 兌換 VND
₫227,887.9
|1 MODULE 兌換 AUD
A$13.3364
|1 MODULE 兌換 GBP
￡6.3218
|1 MODULE 兌換 EUR
€7.5342
|1 MODULE 兌換 USD
$8.66
|1 MODULE 兌換 MYR
RM36.7184
|1 MODULE 兌換 TRY
₺338.8658
|1 MODULE 兌換 JPY
¥1,245.8276
|1 MODULE 兌換 RUB
₽683.8802
|1 MODULE 兌換 INR
₹742.162
|1 MODULE 兌換 IDR
Rp141,967.1904
|1 MODULE 兌換 KRW
₩11,928.3706
|1 MODULE 兌換 PHP
₱482.362
|1 MODULE 兌換 EGP
￡E.430.0556
|1 MODULE 兌換 BRL
R$48.7558
|1 MODULE 兌換 CAD
C$11.8642
|1 MODULE 兌換 BDT
৳1,058.5984
|1 MODULE 兌換 NGN
₦13,702.4582
|1 MODULE 兌換 UAH
₴359.823
|1 MODULE 兌換 VES
Bs831.36
|1 MODULE 兌換 PKR
Rs2,435.9714
|1 MODULE 兌換 KZT
₸4,436.4314
|1 MODULE 兌換 THB
฿282.5758
|1 MODULE 兌換 TWD
NT$259.8
|1 MODULE 兌換 AED
د.إ31.7822
|1 MODULE 兌換 CHF
Fr7.1012
|1 MODULE 兌換 HKD
HK$67.8944
|1 MODULE 兌換 MAD
.د.م79.5854
|1 MODULE 兌換 MXN
$166.705