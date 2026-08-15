Moby AI 今日價格

Moby AI (MOBY) 今日實時價格為 $ 0.0017983，過去 24 小時內變化了 1.13%。目前 MOBY 兌 USD 的匯率為 $ 0.0017983 每 MOBY。

Moby AI 目前市值在 $ 1,798,083 排名第 #-，流通供應量為 999.95M MOBY。過去 24 小時內，MOBY 的交易價格在 $ 0.00172821（低點）和 $ 0.00180841（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.19171，而歷史最低價為 $ 0.00140746。

短期表現方面，MOBY 在過去一小時內波動了 +0.57%，過去7 天內波動了 +5.85%。過去一天，總交易量達到 $ 149.90K。

Moby AI（MOBY）市場資訊

市值 $ 1.80M$ 1.80M $ 1.80M 成交量（24H） $ 149.90K$ 149.90K $ 149.90K 完全稀釋市值 $ 1.80M$ 1.80M $ 1.80M 流通量 999.95M 999.95M 999.95M 總供應量 999,948,221.0146 999,948,221.0146 999,948,221.0146

Moby AI 的目前市值為 $ 1.80M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 149.90K。MOBY 的流通量為 999.95M，總供應量是 999948221.0146，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.80M。