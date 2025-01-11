MobileCoin 圖標

MobileCoin 價格 (MOB)

USD

MobileCoin (MOB) 實時價格圖表

$0.405954
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-0.10%(1D)

今天 MobileCoin (MOB) 的價格

今天 MobileCoin (MOB) 的實時價格爲 0.405954 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。MOB 兌換 USD 的價格爲實時更新。
MobileCoin 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 305.95K USD
- MobileCoin 當天價格變化爲 -0.15%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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MobileCoin (MOB) 價格表現 USD

今天內，MobileCoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0006500435999362
在過去30天內，MobileCoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0390522470
在過去60天內，MobileCoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0420182687
在過去90天內，MobileCoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.2046134693364941

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0006500435999362-0.15%
30天$ -0.0390522470-9.61%
60天$ +0.0420182687+10.35%
90天$ -0.2046134693364941-33.51%

MobileCoin (MOB) 價格分析

MobileCoin 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.392442
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$ 0.407233
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$ 71.96
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+0.60%

-0.15%

-13.58%

MobileCoin (MOB) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 305.95K
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什麼是MobileCoin (MOB)

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

MobileCoin (MOB) 資源

官網

大家還在問：關於 MobileCoin (MOB) 的其他問題

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MOB 兌換爲當地貨幣

1 MOB 兌換 AUD
A$0.65764548
1 MOB 兌換 GBP
0.32882274
1 MOB 兌換 EUR
0.39377538
1 MOB 兌換 USD
$0.405954
1 MOB 兌換 MYR
RM1.82273346
1 MOB 兌換 TRY
14.37889068
1 MOB 兌換 JPY
¥64.00676718
1 MOB 兌換 RUB
41.25710502
1 MOB 兌換 INR
34.98917526
1 MOB 兌換 IDR
Rp6,654.98254176
1 MOB 兌換 PHP
23.951286
1 MOB 兌換 EGP
￡E.20.51285562
1 MOB 兌換 BRL
R$2.48443848
1 MOB 兌換 CAD
C$0.58457376
1 MOB 兌換 BDT
49.51826892
1 MOB 兌換 NGN
629.38296252
1 MOB 兌換 UAH
17.16373512
1 MOB 兌換 VES
Bs21.515562
1 MOB 兌換 PKR
Rs113.04601038
1 MOB 兌換 KZT
214.2219258
1 MOB 兌換 THB
฿14.07848472
1 MOB 兌換 TWD
NT$13.44113694
1 MOB 兌換 CHF
Fr0.36941814
1 MOB 兌換 HKD
HK$3.15832212
1 MOB 兌換 MAD
.د.م4.07577816