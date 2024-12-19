MNEE USD Stablecoin 圖標

MNEE USD Stablecoin 價格 (MNEE)

USD

MNEE USD Stablecoin (MNEE) 實時價格圖表

$1.003
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+0.40%(1D)

今天 MNEE USD Stablecoin (MNEE) 的價格

今天 MNEE USD Stablecoin (MNEE) 的實時價格爲 0.999876 USD。目前其市值爲 $ 11.94M USD。MNEE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
MNEE USD Stablecoin 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 80.00K USD
- MNEE USD Stablecoin 當天價格變化爲 +0.14%
- 其循環供應量爲 11.94M USD

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MNEE USD Stablecoin (MNEE) 價格表現 USD

今天內，MNEE USD Stablecoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00139719
在過去30天內，MNEE USD Stablecoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0017486831
在過去60天內，MNEE USD Stablecoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0001033871
在過去90天內，MNEE USD Stablecoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0009053274439928

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00139719+0.14%
30天$ -0.0017486831-0.17%
60天$ -0.0001033871-0.01%
90天$ +0.0009053274439928+0.09%

MNEE USD Stablecoin (MNEE) 價格分析

MNEE USD Stablecoin 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.993796
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$ 1.004
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$ 1.045
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+0.06%

+0.14%

-0.06%

MNEE USD Stablecoin (MNEE) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 11.94M
$ 11.94M$ 11.94M

$ 80.00K
$ 80.00K$ 80.00K

11.94M
11.94M 11.94M

什麼是MNEE USD Stablecoin (MNEE)

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MNEE USD Stablecoin (MNEE) 資源

官網

大家還在問：關於 MNEE USD Stablecoin (MNEE) 的其他問題

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MNEE 兌換爲當地貨幣

1 MNEE 兌換 AUD
A$1.5998016
1 MNEE 兌換 GBP
0.78990204
1 MNEE 兌換 EUR
0.95988096
1 MNEE 兌換 USD
$0.999876
1 MNEE 兌換 MYR
RM4.499442
1 MNEE 兌換 TRY
35.06565132
1 MNEE 兌換 JPY
¥156.89054316
1 MNEE 兌換 RUB
103.42717344
1 MNEE 兌換 INR
85.05945132
1 MNEE 兌換 IDR
Rp16,391.40721344
1 MNEE 兌換 PHP
59.05267656
1 MNEE 兌換 EGP
￡E.50.8936884
1 MNEE 兌換 BRL
R$6.27922128
1 MNEE 兌換 CAD
C$1.42982268
1 MNEE 兌換 BDT
119.49518076
1 MNEE 兌換 NGN
1,555.0071552
1 MNEE 兌換 UAH
41.97479448
1 MNEE 兌換 VES
Bs49.9938
1 MNEE 兌換 PKR
Rs278.27548956
1 MNEE 兌換 KZT
524.5849434
1 MNEE 兌換 THB
฿34.5457158
1 MNEE 兌換 TWD
NT$32.6459514
1 MNEE 兌換 CHF
Fr0.88988964
1 MNEE 兌換 HKD
HK$7.76903652
1 MNEE 兌換 MAD
.د.م10.02875628