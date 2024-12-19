MMX 圖標

MMX 價格 (MMX)

USD

MMX (MMX) 實時價格圖表

$1.15
$1.15$1.15
+7.20%(1D)

今天 MMX (MMX) 的價格

今天 MMX (MMX) 的實時價格爲 1.15 USD。目前其市值爲 $ 172.48M USD。MMX 兌換 USD 的價格爲實時更新。
MMX 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 149.11K USD
- MMX 當天價格變化爲 +7.21%
- 其循環供應量爲 149.55M USD

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MMX (MMX) 價格表現 USD

今天內，MMX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.077542
在過去30天內，MMX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.6169730450
在過去60天內，MMX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.7475864800
在過去90天內，MMX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.6365759654019304

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.077542+7.21%
30天$ +0.6169730450+53.65%
60天$ +0.7475864800+65.01%
90天$ -0.6365759654019304-35.63%

MMX (MMX) 價格分析

MMX 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 1.073
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$ 1.18
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$ 3.47
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+0.21%

+7.21%

+11.41%

MMX (MMX) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 172.48M
$ 172.48M$ 172.48M

$ 149.11K
$ 149.11K$ 149.11K

149.55M
149.55M 149.55M

什麼是MMX (MMX)

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MMX (MMX) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 MMX (MMX) 的其他問題

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MMX 兌換爲當地貨幣

1 MMX 兌換 AUD
A$1.84
1 MMX 兌換 GBP
0.9085
1 MMX 兌換 EUR
1.104
1 MMX 兌換 USD
$1.15
1 MMX 兌換 MYR
RM5.175
1 MMX 兌換 TRY
40.3305
1 MMX 兌換 JPY
¥180.4465
1 MMX 兌換 RUB
118.956
1 MMX 兌換 INR
97.8305
1 MMX 兌換 IDR
Rp18,852.456
1 MMX 兌換 PHP
67.919
1 MMX 兌換 EGP
￡E.58.535
1 MMX 兌換 BRL
R$7.222
1 MMX 兌換 CAD
C$1.6445
1 MMX 兌換 BDT
137.4365
1 MMX 兌換 NGN
1,788.48
1 MMX 兌換 UAH
48.277
1 MMX 兌換 VES
Bs57.5
1 MMX 兌換 PKR
Rs320.0565
1 MMX 兌換 KZT
603.3475
1 MMX 兌換 THB
฿39.7325
1 MMX 兌換 TWD
NT$37.5475
1 MMX 兌換 CHF
Fr1.0235
1 MMX 兌換 HKD
HK$8.9355
1 MMX 兌換 MAD
.د.م11.5345