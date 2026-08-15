MIZU KAPPA 今日價格

MIZU KAPPA (MIZU) 今日實時價格為 $ 0.00252501，過去 24 小時內變化了 3.76%。目前 MIZU 兌 USD 的匯率為 $ 0.00252501 每 MIZU。

MIZU KAPPA 目前市值在 $ 2,525,015 排名第 #-，流通供應量為 1.00B MIZU。過去 24 小時內，MIZU 的交易價格在 $ 0.00246045（低點）和 $ 0.00263952（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00312104，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，MIZU 在過去一小時內波動了 +0.14%，過去7 天內波動了 +14.24%。過去一天，總交易量達到 $ 4.10K。

MIZU KAPPA（MIZU）市場資訊

市值 $ 2.53M$ 2.53M $ 2.53M 成交量（24H） $ 4.10K$ 4.10K $ 4.10K 完全稀釋市值 $ 2.53M$ 2.53M $ 2.53M 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

MIZU KAPPA 的目前市值為 $ 2.53M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 4.10K。MIZU 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.53M。