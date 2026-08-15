Mixoor 今日價格

Mixoor (MIXOOR) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.01%。目前 MIXOOR 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 MIXOOR。

Mixoor 目前市值在 $ 13,221.82 排名第 #-，流通供應量為 60.00M MIXOOR。過去 24 小時內，MIXOOR 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.0025375，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，MIXOOR 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -3.75%。過去一天，總交易量達到 $ 217.85。

Mixoor（MIXOOR）市場資訊

市值 $ 13.22K$ 13.22K $ 13.22K 成交量（24H） $ 217.85$ 217.85 $ 217.85 完全稀釋市值 $ 13.22K$ 13.22K $ 13.22K 流通量 60.00M 60.00M 60.00M 總供應量 59,999,375.316874 59,999,375.316874 59,999,375.316874

Mixoor 的目前市值為 $ 13.22K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 217.85。MIXOOR 的流通量為 60.00M，總供應量是 59999375.316874，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 13.22K。