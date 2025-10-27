Mitosis EOL BNB（MIBNB）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 1,110.76 $ 1,110.76 $ 1,110.76 24H最低價 $ 1,167.85 $ 1,167.85 $ 1,167.85 24H最高價 24H最低價 $ 1,110.76$ 1,110.76 $ 1,110.76 24H最高價 $ 1,167.85$ 1,167.85 $ 1,167.85 歷史最高 $ 1,341.21$ 1,341.21 $ 1,341.21 最低價 $ 824.92$ 824.92 $ 824.92 漲跌幅（1H） -1.96% 漲跌幅（1D） +1.03% 漲跌幅（7D） +2.14% 漲跌幅（7D） +2.14%

Mitosis EOL BNB（MIBNB）目前實時價格為 $1,135.36。過去 24 小時內，MIBNB 的交易價格在 $ 1,110.76 至 $ 1,167.85 之間波動，市場活躍度顯著。MIBNB 的歷史最高價為 $ 1,341.21，歷史最低價為 $ 824.92。

從短期表現來看，MIBNB 在過去 1 小時內的價格變動為 -1.96%，過去 24 小時內變動為 +1.03%，過去 7 天內累計變動為 +2.14%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Mitosis EOL BNB（MIBNB）市場資訊

市值 $ 3.43M$ 3.43M $ 3.43M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 3.43M$ 3.43M $ 3.43M 流通量 3.02K 3.02K 3.02K 總供應量 3,024.159437684772 3,024.159437684772 3,024.159437684772

Mitosis EOL BNB 的目前市值為 $ 3.43M, 它過去 24 小時的交易量為 --。MIBNB 的流通量為 3.02K，總供應量是 3024.159437684772，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 3.43M。