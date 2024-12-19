Mirrored Ether 圖標

Mirrored Ether 價格 (METH)

USD

Mirrored Ether (METH) 實時價格圖表

$3.68
$3.68$3.68
-4.80%(1D)

今天 Mirrored Ether (METH) 的價格

今天 Mirrored Ether (METH) 的實時價格爲 3.68 USD。目前其市值爲 $ 844.14K USD。METH 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Mirrored Ether 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 797.19K USD
- Mirrored Ether 當天價格變化爲 -4.87%
- 其循環供應量爲 228.97K USD

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Mirrored Ether (METH) 價格表現 USD

今天內，Mirrored Ether 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.188826021854474
在過去30天內，Mirrored Ether 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.6443201600
在過去60天內，Mirrored Ether 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1.4290919360
在過去90天內，Mirrored Ether 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1.1383179125569132

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.188826021854474-4.87%
30天$ +0.6443201600+17.51%
60天$ +1.4290919360+38.83%
90天$ +1.1383179125569132+44.79%

Mirrored Ether (METH) 價格分析

Mirrored Ether 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 3.56
$ 3.56$ 3.56

$ 3.89
$ 3.89$ 3.89

$ 5,045.52
$ 5,045.52$ 5,045.52

-0.52%

-4.87%

-5.91%

Mirrored Ether (METH) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 844.14K
$ 844.14K$ 844.14K

$ 797.19K
$ 797.19K$ 797.19K

228.97K
228.97K 228.97K

什麼是Mirrored Ether (METH)

Mirrored Ether- synthetic asset tracking the price of ETH.

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Mirrored Ether (METH) 資源

官網

大家還在問：關於 Mirrored Ether (METH) 的其他問題

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METH 兌換爲當地貨幣

1 METH 兌換 AUD
A$5.888
1 METH 兌換 GBP
2.9072
1 METH 兌換 EUR
3.5328
1 METH 兌換 USD
$3.68
1 METH 兌換 MYR
RM16.56
1 METH 兌換 TRY
129.0576
1 METH 兌換 JPY
¥577.4288
1 METH 兌換 RUB
380.6592
1 METH 兌換 INR
313.0576
1 METH 兌換 IDR
Rp60,327.8592
1 METH 兌換 PHP
217.3408
1 METH 兌換 EGP
￡E.187.312
1 METH 兌換 BRL
R$23.1104
1 METH 兌換 CAD
C$5.2624
1 METH 兌換 BDT
439.7968
1 METH 兌換 NGN
5,723.136
1 METH 兌換 UAH
154.4864
1 METH 兌換 VES
Bs184
1 METH 兌換 PKR
Rs1,024.1808
1 METH 兌換 KZT
1,930.712
1 METH 兌換 THB
฿127.144
1 METH 兌換 TWD
NT$120.152
1 METH 兌換 CHF
Fr3.2752
1 METH 兌換 HKD
HK$28.5936
1 METH 兌換 MAD
.د.م36.9104