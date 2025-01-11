Mirai Nodes 價格 (MIRAI)
今天 Mirai Nodes (MIRAI) 的實時價格爲 0.050868 USD。目前其市值爲 $ 32.51K USD。MIRAI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Mirai Nodes 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 463.28 USD
- Mirai Nodes 當天價格變化爲 -9.98%
- 其循環供應量爲 639.07K USD
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今天內，Mirai Nodes 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00564449090341983。
在過去30天內，Mirai Nodes 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0250704057。
在過去60天內，Mirai Nodes 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，Mirai Nodes 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00564449090341983
|-9.98%
|30天
|$ -0.0250704057
|-49.28%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Mirai Nodes 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+2.69%
-9.98%
-36.98%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Mirai Nodes is develope a mobile app called Mirai Vault. It is a mobile application for Proof of Stake (POS) coin users, offering a comprehensive and user-friendly platform for staking, masternode sharing, and wallet functionalities. Mirai Vault is designed to enhance the POS experience with a focus on efficiency, security, and accessibility. Mirai Vault offering multinode system support with the lowest fees, integrated staking and masternode sharing, secure wallet functionalities, and a fair distribution model
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|1 MIRAI 兌換 AUD
A$0.08240616
|1 MIRAI 兌換 GBP
￡0.04120308
|1 MIRAI 兌換 EUR
€0.04934196
|1 MIRAI 兌換 USD
$0.050868
|1 MIRAI 兌換 MYR
RM0.22839732
|1 MIRAI 兌換 TRY
₺1.80174456
|1 MIRAI 兌換 JPY
¥8.02035756
|1 MIRAI 兌換 RUB
₽5.16971484
|1 MIRAI 兌換 INR
₹4.38431292
|1 MIRAI 兌換 IDR
Rp833.90150592
|1 MIRAI 兌換 PHP
₱3.001212
|1 MIRAI 兌換 EGP
￡E.2.57036004
|1 MIRAI 兌換 BRL
R$0.31131216
|1 MIRAI 兌換 CAD
C$0.07324992
|1 MIRAI 兌換 BDT
৳6.20487864
|1 MIRAI 兌換 NGN
₦78.86472984
|1 MIRAI 兌換 UAH
₴2.15069904
|1 MIRAI 兌換 VES
Bs2.696004
|1 MIRAI 兌換 PKR
Rs14.16521196
|1 MIRAI 兌換 KZT
₸26.8430436
|1 MIRAI 兌換 THB
฿1.76410224
|1 MIRAI 兌換 TWD
NT$1.68423948
|1 MIRAI 兌換 CHF
Fr0.04628988
|1 MIRAI 兌換 HKD
HK$0.39575304
|1 MIRAI 兌換 MAD
.د.م0.51071472