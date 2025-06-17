Minutes Network Token 圖標

Minutes Network Token 價格 (MNTX)

USD

Minutes Network Token (MNTX) 實時價格圖表

$0.277594
$0.277594$0.277594
-0.90%(1D)

今天 Minutes Network Token (MNTX) 的價格

今天 Minutes Network Token (MNTX) 的實時價格爲 0.277594 USD。目前其市值爲 $ 20.12M USD。MNTX 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Minutes Network Token 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Minutes Network Token 當天價格變化爲 -0.98%
- 其循環供應量爲 72.48M USD

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Minutes Network Token (MNTX) 價格表現 USD

今天內，Minutes Network Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0027597268627908
在過去30天內，Minutes Network Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0245131047
在過去60天內，Minutes Network Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.1399781624
在過去90天內，Minutes Network Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0027597268627908-0.98%
30天$ +0.0245131047+8.83%
60天$ +0.1399781624+50.43%
90天$ 0--

Minutes Network Token (MNTX) 價格分析

Minutes Network Token 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.273226
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$ 0.283708
$ 0.283708$ 0.283708

$ 0.316478
$ 0.316478$ 0.316478

+0.16%

-0.98%

-0.88%

Minutes Network Token (MNTX) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 20.12M
$ 20.12M$ 20.12M

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72.48M
72.48M 72.48M

什麼是Minutes Network Token (MNTX)

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Minutes Network Token (MNTX) 資源

白皮書
官網

Minutes Network Token（MNTX）代幣經濟

了解 Minutes Network Token（MNTX）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 MNTX 代幣的完整經濟學

大家還在問：關於 Minutes Network Token (MNTX) 的其他問題

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MNTX 兌換爲當地貨幣

1 MNTX 兌換 VND
7,304.88611
1 MNTX 兌換 AUD
A$0.42471882
1 MNTX 兌換 GBP
0.20264362
1 MNTX 兌換 EUR
0.23873084
1 MNTX 兌換 USD
$0.277594
1 MNTX 兌換 MYR
RM1.17699856
1 MNTX 兌換 TRY
10.93165172
1 MNTX 兌換 JPY
¥40.2233706
1 MNTX 兌換 RUB
21.84387186
1 MNTX 兌換 INR
23.96191408
1 MNTX 兌換 IDR
Rp4,550.72058336
1 MNTX 兌換 KRW
380.26491684
1 MNTX 兌換 PHP
15.77011514
1 MNTX 兌換 EGP
￡E.13.91023534
1 MNTX 兌換 BRL
R$1.51843918
1 MNTX 兌換 CAD
C$0.3747519
1 MNTX 兌換 BDT
33.93309056
1 MNTX 兌換 NGN
429.04651046
1 MNTX 兌換 UAH
11.52847882
1 MNTX 兌換 VES
Bs28.314588
1 MNTX 兌換 PKR
Rs78.6146208
1 MNTX 兌換 KZT
142.2808047
1 MNTX 兌換 THB
฿9.03846064
1 MNTX 兌換 TWD
NT$8.19735082
1 MNTX 兌換 AED
د.إ1.01876998
1 MNTX 兌換 CHF
Fr0.22485114
1 MNTX 兌換 HKD
HK$2.17633696
1 MNTX 兌換 MAD
.د.م2.5261054
1 MNTX 兌換 MXN
$5.25485442