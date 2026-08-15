minotaur 今日價格

minotaur (SN112) 今日實時價格為 $ 0.472216，過去 24 小時內變化了 6.34%。目前 SN112 兌 USD 的匯率為 $ 0.472216 每 SN112。

minotaur 目前市值在 $ 1,133,668 排名第 #-，流通供應量為 2.40M SN112。過去 24 小時內，SN112 的交易價格在 $ 0.469119（低點）和 $ 0.509726（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 2.52，而歷史最低價為 $ 0.01141805。

短期表現方面，SN112 在過去一小時內波動了 -0.50%，過去7 天內波動了 -6.70%。過去一天，總交易量達到 $ 29.76K。

minotaur（SN112）市場資訊

市值 $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M 成交量（24H） $ 29.76K$ 29.76K $ 29.76K 完全稀釋市值 $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M 流通量 2.40M 2.40M 2.40M 總供應量 2,400,739.759622654 2,400,739.759622654 2,400,739.759622654

minotaur 的目前市值為 $ 1.13M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 29.76K。SN112 的流通量為 2.40M，總供應量是 2400739.759622654，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.13M。