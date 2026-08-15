Minecraft Grandma Fund 今日價格

Minecraft Grandma Fund (GRANDMA) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.92%。目前 GRANDMA 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 GRANDMA。

Minecraft Grandma Fund 目前市值在 $ 22,378 排名第 #-，流通供應量為 999.96M GRANDMA。過去 24 小時內，GRANDMA 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00335404，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，GRANDMA 在過去一小時內波動了 +0.18%，過去7 天內波動了 +8.83%。過去一天，總交易量達到 --。

Minecraft Grandma Fund（GRANDMA）市場資訊

市值 $ 22.38K$ 22.38K $ 22.38K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 22.38K$ 22.38K $ 22.38K 流通量 999.96M 999.96M 999.96M 總供應量 999,956,264.415431 999,956,264.415431 999,956,264.415431

Minecraft Grandma Fund 的目前市值為 $ 22.38K, 它過去 24 小時的交易量為 --。GRANDMA 的流通量為 999.96M，總供應量是 999956264.415431，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 22.38K。