Mine Blue（MB）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.03662443 24H最高價 $ 0.059998 歷史最高 $ 0.059998 最低價 $ 0.01399899 漲跌幅（1H） +0.00% 漲跌幅（1D） +16.27% 漲跌幅（7D） +29.24%

Mine Blue（MB）目前實時價格為 $0.04999867。過去 24 小時內，MB 的交易價格在 $ 0.03662443 至 $ 0.059998 之間波動，市場活躍度顯著。MB 的歷史最高價為 $ 0.059998，歷史最低價為 $ 0.01399899。

從短期表現來看，MB 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.00%，過去 24 小時內變動為 +16.27%，過去 7 天內累計變動為 +29.24%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Mine Blue（MB）市場資訊

市值 $ 2.07M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 380.08M 流通量 54.51M 總供應量 10,000,000,000.0

Mine Blue 的目前市值為 $ 2.07M, 它過去 24 小時的交易量為 --。MB 的流通量為 54.51M，總供應量是 10000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 380.08M。