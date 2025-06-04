MindWaveDAO 價格 (NILA)
今天 MindWaveDAO (NILA) 的實時價格爲 0.084599 USD。目前其市值爲 $ 67.07M USD。NILA 兌換 USD 的價格爲實時更新。
MindWaveDAO 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- MindWaveDAO 當天價格變化爲 +5.58%
- 其循環供應量爲 792.77M USD
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今天內，MindWaveDAO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00447352。
在過去30天內，MindWaveDAO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0016960407。
在過去60天內，MindWaveDAO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，MindWaveDAO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00447352
|+5.58%
|30天
|$ +0.0016960407
|+2.00%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
MindWaveDAO 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.24%
+5.58%
-0.25%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
MindWaveDAO is a pioneering initiative designed to harness decentralized technology, economic resilience, and cognitive empowerment within the Web3 landscape. Structured on a Bitcoin-based yield infrastructure and fortified by a reinsured Layer 2 blockchain architecture, MindWaveDAO strategically integrates four critical verticals: AdTech, InsurTech, AI Governance, and ClimateTech. Each vertical functions not as isolated components but as interoperable modules contributing collectively toward scalable value exchange, decentralized innovation, and enhanced strategic clarity.
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|1 NILA 兌換 VND
₫2,226.222685
|1 NILA 兌換 AUD
A$0.13028246
|1 NILA 兌換 GBP
￡0.06175727
|1 NILA 兌換 EUR
€0.07360113
|1 NILA 兌換 USD
$0.084599
|1 NILA 兌換 MYR
RM0.35869976
|1 NILA 兌換 TRY
₺3.31035887
|1 NILA 兌換 JPY
¥12.17041214
|1 NILA 兌換 RUB
₽6.68078303
|1 NILA 兌換 INR
₹7.2501343
|1 NILA 兌換 IDR
Rp1,386.86863056
|1 NILA 兌換 KRW
₩116.52750859
|1 NILA 兌換 PHP
₱4.7121643
|1 NILA 兌換 EGP
￡E.4.20118634
|1 NILA 兌換 BRL
R$0.47629237
|1 NILA 兌換 CAD
C$0.11590063
|1 NILA 兌換 BDT
৳10.34138176
|1 NILA 兌換 NGN
₦133.85845973
|1 NILA 兌換 UAH
₴3.51508845
|1 NILA 兌換 VES
Bs8.121504
|1 NILA 兌換 PKR
Rs23.79685271
|1 NILA 兌換 KZT
₸43.33922171
|1 NILA 兌換 THB
฿2.76046537
|1 NILA 兌換 TWD
NT$2.53797
|1 NILA 兌換 AED
د.إ0.31047833
|1 NILA 兌換 CHF
Fr0.06937118
|1 NILA 兌換 HKD
HK$0.66325616
|1 NILA 兌換 MAD
.د.م0.77746481
|1 NILA 兌換 MXN
$1.62853075