MindCoin 今日價格

MindCoin (MIND) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 MIND 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 MIND。

MindCoin 目前市值在 $ 92,566 排名第 #-，流通供應量為 75.00B MIND。過去 24 小時內，MIND 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，MIND 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +2.73%。過去一天，總交易量達到 --。

MindCoin（MIND）市場資訊

市值 $ 92.57K$ 92.57K $ 92.57K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 92.57K$ 92.57K $ 92.57K 流通量 75.00B 75.00B 75.00B 總供應量 74,999,924,343.0 74,999,924,343.0 74,999,924,343.0

MindCoin 的目前市值為 $ 92.57K, 它過去 24 小時的交易量為 --。MIND 的流通量為 75.00B，總供應量是 74999924343.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 92.57K。