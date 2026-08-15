Mind of Pepe 今日價格

Mind of Pepe (MIND) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.26%。目前 MIND 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 MIND。

Mind of Pepe 目前市值在 $ 835,116 排名第 #-，流通供應量為 26.19B MIND。過去 24 小時內，MIND 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00408442，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，MIND 在過去一小時內波動了 -0.06%，過去7 天內波動了 -12.63%。過去一天，總交易量達到 --。

Mind of Pepe（MIND）市場資訊

市值 $ 835.12K$ 835.12K $ 835.12K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 1.46M$ 1.46M $ 1.46M 流通量 26.19B 26.19B 26.19B 總供應量 45,690,040,402.0 45,690,040,402.0 45,690,040,402.0

Mind of Pepe 的目前市值為 $ 835.12K, 它過去 24 小時的交易量為 --。MIND 的流通量為 26.19B，總供應量是 45690040402.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.46M。