Mind AI 今日價格

Mind AI (MA) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 8.18%。目前 MA 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 MA。

Mind AI 目前市值在 $ 37,958 排名第 #-，流通供應量為 105.07M MA。過去 24 小時內，MA 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.01730064，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，MA 在過去一小時內波動了 -0.15%，過去7 天內波動了 -23.92%。過去一天，總交易量達到 --。

Mind AI（MA）市場資訊

市值 $ 37.96K$ 37.96K $ 37.96K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 41.90K$ 41.90K $ 41.90K 流通量 105.07M 105.07M 105.07M 總供應量 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Mind AI 的目前市值為 $ 37.96K, 它過去 24 小時的交易量為 --。MA 的流通量為 105.07M，總供應量是 500000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 41.90K。