Minato 圖標

Minato 價格 (MNTO)

USD

Minato (MNTO) 實時價格圖表

$1.42
$1.42$1.42
-12.10%(1D)

今天 Minato (MNTO) 的價格

今天 Minato (MNTO) 的實時價格爲 1.42 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。MNTO 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Minato 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 126.67 USD
- Minato 當天價格變化爲 -12.16%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Minato (MNTO) 價格表現 USD

今天內，Minato 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.196166153509438
在過去30天內，Minato 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1.0394280720
在過去60天內，Minato 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.3021268680
在過去90天內，Minato 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.196166153509438-12.16%
30天$ +1.0394280720+73.20%
60天$ +0.3021268680+21.28%
90天$ 0--

Minato (MNTO) 價格分析

Minato 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 1.38
$ 1.38$ 1.38

$ 1.61
$ 1.61$ 1.61

$ 33.21
$ 33.21$ 33.21

+0.75%

-12.16%

+27.81%

Minato (MNTO) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 126.67
$ 126.67$ 126.67

0.00
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什麼是Minato (MNTO)

Minato aims to create a community multichain Multiverse. We make it our business to dominate the crypto space through community and utility.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Minato (MNTO) 資源

官網

大家還在問：關於 Minato (MNTO) 的其他問題

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MNTO 兌換爲當地貨幣

1 MNTO 兌換 AUD
A$2.2862
1 MNTO 兌換 GBP
1.1644
1 MNTO 兌換 EUR
1.3774
1 MNTO 兌換 USD
$1.42
1 MNTO 兌換 MYR
RM6.39
1 MNTO 兌換 TRY
50.3106
1 MNTO 兌換 JPY
¥221.9034
1 MNTO 兌換 RUB
145.5358
1 MNTO 兌換 INR
122.9436
1 MNTO 兌換 IDR
Rp23,278.6848
1 MNTO 兌換 PHP
83.141
1 MNTO 兌換 EGP
￡E.71.568
1 MNTO 兌換 BRL
R$8.662
1 MNTO 兌換 CAD
C$2.0448
1 MNTO 兌換 BDT
172.53
1 MNTO 兌換 NGN
2,211.8346
1 MNTO 兌換 UAH
59.7962
1 MNTO 兌換 VES
Bs76.68
1 MNTO 兌換 PKR
Rs395.8676
1 MNTO 兌換 KZT
753.7076
1 MNTO 兌換 THB
฿48.8338
1 MNTO 兌換 TWD
NT$46.7038
1 MNTO 兌換 CHF
Fr1.2922
1 MNTO 兌換 HKD
HK$11.0476
1 MNTO 兌換 MAD
.د.م14.2568