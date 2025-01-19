Minato 價格 (MNTO)
今天 Minato (MNTO) 的實時價格爲 1.42 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。MNTO 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Minato 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 126.67 USD
- Minato 當天價格變化爲 -12.16%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Minato 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.196166153509438。
在過去30天內，Minato 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1.0394280720。
在過去60天內，Minato 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.3021268680。
在過去90天內，Minato 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.196166153509438
|-12.16%
|30天
|$ +1.0394280720
|+73.20%
|60天
|$ +0.3021268680
|+21.28%
|90天
|$ 0
|--
Minato 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.75%
-12.16%
+27.81%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Minato aims to create a community multichain Multiverse. We make it our business to dominate the crypto space through community and utility.
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|1 MNTO 兌換 AUD
A$2.2862
|1 MNTO 兌換 GBP
￡1.1644
|1 MNTO 兌換 EUR
€1.3774
|1 MNTO 兌換 USD
$1.42
|1 MNTO 兌換 MYR
RM6.39
|1 MNTO 兌換 TRY
₺50.3106
|1 MNTO 兌換 JPY
¥221.9034
|1 MNTO 兌換 RUB
₽145.5358
|1 MNTO 兌換 INR
₹122.9436
|1 MNTO 兌換 IDR
Rp23,278.6848
|1 MNTO 兌換 PHP
₱83.141
|1 MNTO 兌換 EGP
￡E.71.568
|1 MNTO 兌換 BRL
R$8.662
|1 MNTO 兌換 CAD
C$2.0448
|1 MNTO 兌換 BDT
৳172.53
|1 MNTO 兌換 NGN
₦2,211.8346
|1 MNTO 兌換 UAH
₴59.7962
|1 MNTO 兌換 VES
Bs76.68
|1 MNTO 兌換 PKR
Rs395.8676
|1 MNTO 兌換 KZT
₸753.7076
|1 MNTO 兌換 THB
฿48.8338
|1 MNTO 兌換 TWD
NT$46.7038
|1 MNTO 兌換 CHF
Fr1.2922
|1 MNTO 兌換 HKD
HK$11.0476
|1 MNTO 兌換 MAD
.د.م14.2568