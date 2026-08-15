MINATIVERSE 今日價格

MINATIVERSE (MNTC) 今日實時價格為 $ 0.062944，過去 24 小時內變化了 4.99%。目前 MNTC 兌 USD 的匯率為 $ 0.062944 每 MNTC。

MINATIVERSE 目前市值在 $ 344,613 排名第 #-，流通供應量為 5.47M MNTC。過去 24 小時內，MNTC 的交易價格在 $ 0.054942（低點）和 $ 0.062961（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 28.99，而歷史最低價為 $ 0.03194247。

短期表現方面，MNTC 在過去一小時內波動了 +0.00%，過去7 天內波動了 +1.58%。過去一天，總交易量達到 $ 1.07K。

MINATIVERSE（MNTC）市場資訊

市值 $ 344.61K$ 344.61K $ 344.61K 成交量（24H） $ 1.07K$ 1.07K $ 1.07K 完全稀釋市值 $ 651.46K$ 651.46K $ 651.46K 流通量 5.47M 5.47M 5.47M 總供應量 10,349,999.0 10,349,999.0 10,349,999.0

MINATIVERSE 的目前市值為 $ 344.61K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1.07K。MNTC 的流通量為 5.47M，總供應量是 10349999.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 651.46K。