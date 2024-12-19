Mimo Governance 圖標

Mimo Governance 價格 (MIMO)

USD

Mimo Governance (MIMO) 實時價格圖表

$0.00528979
$0.00528979$0.00528979
-0.60%(1D)

今天 Mimo Governance (MIMO) 的價格

今天 Mimo Governance (MIMO) 的實時價格爲 0.00528979 USD。目前其市值爲 $ 2.98M USD。MIMO 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Mimo Governance 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 12.57K USD
- Mimo Governance 當天價格變化爲 -0.68%
- 其循環供應量爲 564.14M USD

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Mimo Governance (MIMO) 價格表現 USD

今天內，Mimo Governance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Mimo Governance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0019607172
在過去60天內，Mimo Governance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0001895992
在過去90天內，Mimo Governance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.001001009906332966

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-0.68%
30天$ +0.0019607172+37.07%
60天$ +0.0001895992+3.58%
90天$ +0.001001009906332966+23.34%

Mimo Governance (MIMO) 價格分析

Mimo Governance 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00504926
$ 0.00504926$ 0.00504926

$ 0.0057008
$ 0.0057008$ 0.0057008

$ 0.431736
$ 0.431736$ 0.431736

-0.14%

-0.68%

+1.96%

Mimo Governance (MIMO) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 2.98M
$ 2.98M$ 2.98M

$ 12.57K
$ 12.57K$ 12.57K

564.14M
564.14M 564.14M

什麼是Mimo Governance (MIMO)

MIMO is the Governance Token of PAR Token

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Mimo Governance (MIMO) 資源

官網

大家還在問：關於 Mimo Governance (MIMO) 的其他問題

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MIMO 兌換爲當地貨幣

1 MIMO 兌換 AUD
A$0.008463664
1 MIMO 兌換 GBP
0.0041789341
1 MIMO 兌換 EUR
0.0050781984
1 MIMO 兌換 USD
$0.00528979
1 MIMO 兌換 MYR
RM0.023804055
1 MIMO 兌換 TRY
0.1855129353
1 MIMO 兌換 JPY
¥0.8300209489
1 MIMO 兌換 RUB
0.5471758776
1 MIMO 兌換 INR
0.4500024353
1 MIMO 兌換 IDR
Rp86.7178549776
1 MIMO 兌換 PHP
0.3124149974
1 MIMO 兌換 EGP
￡E.0.269250311
1 MIMO 兌換 BRL
R$0.0332198812
1 MIMO 兌換 CAD
C$0.0075643997
1 MIMO 兌換 BDT
0.6321828029
1 MIMO 兌換 NGN
8.226681408
1 MIMO 兌換 UAH
0.2220653842
1 MIMO 兌換 VES
Bs0.2644895
1 MIMO 兌換 PKR
Rs1.4722014549
1 MIMO 兌換 KZT
2.7752883235
1 MIMO 兌換 THB
฿0.1827622445
1 MIMO 兌換 TWD
NT$0.1727116435
1 MIMO 兌換 CHF
Fr0.0047079131
1 MIMO 兌換 HKD
HK$0.0411016683
1 MIMO 兌換 MAD
.د.م0.0530565937