Millennium Club 價格 (MCLB)
今天 Millennium Club (MCLB) 的實時價格爲 0.47135 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。MCLB 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Millennium Club 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 311.67 USD
- Millennium Club 當天價格變化爲 -6.48%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Millennium Club 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0326664689092419。
在過去30天內，Millennium Club 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0821975009。
在過去60天內，Millennium Club 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，Millennium Club 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0326664689092419
|-6.48%
|30天
|$ -0.0821975009
|-17.43%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Millennium Club 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.03%
-6.48%
-14.59%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
$MCLB serves as the governance token of the Millennium Club DAO, enabling holders to participate in the decision-making processes that shape the future of the ecosystem. The initial issuance of MCLB tokens commenced with 50 million tokens, with approximately 38 million initially allocated to multisig wallets. Over time, the entire supply held in multisig wallets was burned, and an additional 3 million MCLB tokens were market bought and subsequently burned.
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|1 MCLB 兌換 VND
₫12,403.57525
|1 MCLB 兌換 AUD
A$0.7211655
|1 MCLB 兌換 GBP
￡0.348799
|1 MCLB 兌換 EUR
€0.405361
|1 MCLB 兌換 USD
$0.47135
|1 MCLB 兌換 MYR
RM1.998524
|1 MCLB 兌換 TRY
₺18.580617
|1 MCLB 兌換 JPY
¥68.458874
|1 MCLB 兌換 RUB
₽37.1188125
|1 MCLB 兌換 INR
₹40.7010725
|1 MCLB 兌換 IDR
Rp7,727.047944
|1 MCLB 兌換 KRW
₩645.683511
|1 MCLB 兌換 PHP
₱26.810388
|1 MCLB 兌換 EGP
￡E.23.652343
|1 MCLB 兌換 BRL
R$2.582998
|1 MCLB 兌換 CAD
C$0.6363225
|1 MCLB 兌換 BDT
৳57.617824
|1 MCLB 兌換 NGN
₦729.640373
|1 MCLB 兌換 UAH
₴19.5751655
|1 MCLB 兌換 VES
Bs48.0777
|1 MCLB 兌換 PKR
Rs133.48632
|1 MCLB 兌換 KZT
₸241.5904425
|1 MCLB 兌換 THB
฿15.3612965
|1 MCLB 兌換 TWD
NT$13.942533
|1 MCLB 兌換 AED
د.إ1.7298545
|1 MCLB 兌換 CHF
Fr0.3817935
|1 MCLB 兌換 HKD
HK$3.695384
|1 MCLB 兌換 MAD
.د.م4.289285
|1 MCLB 兌換 MXN
$8.946223