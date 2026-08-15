MilkyWay 今日價格

MilkyWay (MILK) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 MILK 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 MILK。

MilkyWay 目前市值在 $ 50,572 排名第 #-，流通供應量為 260.00M MILK。過去 24 小時內，MILK 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.161821，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，MILK 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 --。

MilkyWay（MILK）市場資訊

市值 $ 50.57K$ 50.57K $ 50.57K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 50.57K$ 50.57K $ 50.57K 流通量 260.00M 260.00M 260.00M 總供應量 1,200,000,000.0 1,200,000,000.0 1,200,000,000.0

MilkyWay 的目前市值為 $ 50.57K, 它過去 24 小時的交易量為 --。MILK 的流通量為 260.00M，總供應量是 1200000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 50.57K。