Milk Money 今日價格

Milk Money (MM) 今日實時價格為 $ 0.00106883，過去 24 小時內變化了 11.30%。目前 MM 兌 USD 的匯率為 $ 0.00106883 每 MM。

Milk Money 目前市值在 $ 1,068,512 排名第 #-，流通供應量為 999.96M MM。過去 24 小時內，MM 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0.00108049（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.0019144，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，MM 在過去一小時內波動了 +2.50%，過去7 天內波動了 +2.08%。過去一天，總交易量達到 $ 80.80K。

Milk Money（MM）市場資訊

市值 $ 1.07M$ 1.07M $ 1.07M 成交量（24H） $ 80.80K$ 80.80K $ 80.80K 完全稀釋市值 $ 1.07M$ 1.07M $ 1.07M 流通量 999.96M 999.96M 999.96M 總供應量 999,955,651.095915 999,955,651.095915 999,955,651.095915

Milk Money 的目前市值為 $ 1.07M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 80.80K。MM 的流通量為 999.96M，總供應量是 999955651.095915，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.07M。