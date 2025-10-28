MightFly（MIGHTFLY）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.00586293$ 0.00586293 $ 0.00586293 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） +1.20% 漲跌幅（1D） +9.89% 漲跌幅（7D） +14.74% 漲跌幅（7D） +14.74%

MightFly（MIGHTFLY）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，MIGHTFLY 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。MIGHTFLY 的歷史最高價為 $ 0.00586293，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，MIGHTFLY 在過去 1 小時內的價格變動為 +1.20%，過去 24 小時內變動為 +9.89%，過去 7 天內累計變動為 +14.74%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

MightFly（MIGHTFLY）市場資訊

市值 $ 22.26K$ 22.26K $ 22.26K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 22.26K$ 22.26K $ 22.26K 流通量 999.86M 999.86M 999.86M 總供應量 999,856,150.031735 999,856,150.031735 999,856,150.031735

MightFly 的目前市值為 $ 22.26K, 它過去 24 小時的交易量為 --。MIGHTFLY 的流通量為 999.86M，總供應量是 999856150.031735，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 22.26K。