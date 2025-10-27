Midas The Minotaur（MIDAS）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） +0.09% 漲跌幅（1D） +2.25% 漲跌幅（7D） +0.76% 漲跌幅（7D） +0.76%

Midas The Minotaur（MIDAS）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，MIDAS 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。MIDAS 的歷史最高價為 $ 0，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，MIDAS 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.09%，過去 24 小時內變動為 +2.25%，過去 7 天內累計變動為 +0.76%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Midas The Minotaur（MIDAS）市場資訊

市值 $ 4.97M$ 4.97M $ 4.97M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 4.97M$ 4.97M $ 4.97M 流通量 8.89B 8.89B 8.89B 總供應量 8,888,888,888.0 8,888,888,888.0 8,888,888,888.0

Midas The Minotaur 的目前市值為 $ 4.97M, 它過去 24 小時的交易量為 --。MIDAS 的流通量為 8.89B，總供應量是 8888888888.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 4.97M。