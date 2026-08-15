Midas Re7 Ethereum 今日價格

Midas Re7 Ethereum (MRE7ETH) 今日實時價格為 $ 1,896.85，過去 24 小時內變化了 0.14%。目前 MRE7ETH 兌 USD 的匯率為 $ 1,896.85 每 MRE7ETH。

Midas Re7 Ethereum 目前市值在 $ 9,088,057 排名第 #-，流通供應量為 4.79K MRE7ETH。過去 24 小時內，MRE7ETH 的交易價格在 $ 1,876.18（低點）和 $ 1,899.87（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1,995.53，而歷史最低價為 $ 1,841.53。

短期表現方面，MRE7ETH 在過去一小時內波動了 +0.03%，過去7 天內波動了 -1.72%。過去一天，總交易量達到 $ 0.00。

Midas Re7 Ethereum（MRE7ETH）市場資訊

市值 $ 9.09M$ 9.09M $ 9.09M 成交量（24H） $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 完全稀釋市值 $ 9.09M$ 9.09M $ 9.09M 流通量 4.79K 4.79K 4.79K 總供應量 4,791.120229835018 4,791.120229835018 4,791.120229835018

Midas Re7 Ethereum 的目前市值為 $ 9.09M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 0.00。MRE7ETH 的流通量為 4.79K，總供應量是 4791.120229835018，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 9.09M。