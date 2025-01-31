Midas mTBILL 圖標

Midas mTBILL 價格 (MTBILL)

USD

Midas mTBILL (MTBILL) 實時價格圖表

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今天 Midas mTBILL (MTBILL) 的價格

今天 Midas mTBILL (MTBILL) 的實時價格爲 1.016 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。MTBILL 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Midas mTBILL 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 0.00 USD
- Midas mTBILL 當天價格變化爲 0.00%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Midas mTBILL (MTBILL) 價格表現 USD

今天內，Midas mTBILL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0.0
在過去30天內，Midas mTBILL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0023683976
在過去60天內，Midas mTBILL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0061132720
在過去90天內，Midas mTBILL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00998386

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0.00.00%
30天$ +0.0023683976+0.23%
60天$ +0.0061132720+0.60%
90天$ +0.00998386+0.99%

Midas mTBILL (MTBILL) 價格分析

Midas mTBILL 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

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Midas mTBILL (MTBILL) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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什麼是Midas mTBILL (MTBILL)

Midas US Treasury Bills Token (mTBILL) is a permissionless yield-bearing token tracking short-dated US Treasury Bills. 

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Midas mTBILL (MTBILL) 資源

官網

大家還在問：關於 Midas mTBILL (MTBILL) 的其他問題

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MTBILL 兌換爲當地貨幣

1 MTBILL 兌換 AUD
A$1.6256
1 MTBILL 兌換 GBP
0.8128
1 MTBILL 兌換 EUR
0.97536
1 MTBILL 兌換 USD
$1.016
1 MTBILL 兌換 MYR
RM4.4704
1 MTBILL 兌換 TRY
36.43376
1 MTBILL 兌換 JPY
¥156.5656
1 MTBILL 兌換 RUB
100.0252
1 MTBILL 兌換 INR
88.02624
1 MTBILL 兌換 IDR
Rp16,655.73504
1 MTBILL 兌換 PHP
59.35472
1 MTBILL 兌換 EGP
￡E.51.02352
1 MTBILL 兌換 BRL
R$5.96392
1 MTBILL 兌換 CAD
C$1.46304
1 MTBILL 兌換 BDT
123.93168
1 MTBILL 兌換 NGN
1,570.31944
1 MTBILL 兌換 UAH
42.45864
1 MTBILL 兌換 VES
Bs57.912
1 MTBILL 兌換 PKR
Rs283.47416
1 MTBILL 兌換 KZT
527.24304
1 MTBILL 兌換 THB
฿34.16808
1 MTBILL 兌換 TWD
NT$33.44672
1 MTBILL 兌換 CHF
Fr0.9144
1 MTBILL 兌換 HKD
HK$7.91464
1 MTBILL 兌換 MAD
.د.م10.19048