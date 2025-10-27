Midas msyrupUSDp（MSYRUPUSDP）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 1.008 $ 1.008 $ 1.008 24H最低價 $ 1.008 $ 1.008 $ 1.008 24H最高價 24H最低價 $ 1.008$ 1.008 $ 1.008 24H最高價 $ 1.008$ 1.008 $ 1.008 歷史最高 $ 1.008$ 1.008 $ 1.008 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） 0.00% 漲跌幅（1D） 0.00% 漲跌幅（7D） +0.06% 漲跌幅（7D） +0.06%

Midas msyrupUSDp（MSYRUPUSDP）目前實時價格為 $1.008。過去 24 小時內，MSYRUPUSDP 的交易價格在 $ 1.008 至 $ 1.008 之間波動，市場活躍度顯著。MSYRUPUSDP 的歷史最高價為 $ 1.008，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，MSYRUPUSDP 在過去 1 小時內的價格變動為 0.00%，過去 24 小時內變動為 0.00%，過去 7 天內累計變動為 +0.06%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Midas msyrupUSDp（MSYRUPUSDP）市場資訊

市值 $ 201.64M$ 201.64M $ 201.64M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 201.64M$ 201.64M $ 201.64M 流通量 200.00M 200.00M 200.00M 總供應量 199,999,099.5219583 199,999,099.5219583 199,999,099.5219583

Midas msyrupUSDp 的目前市值為 $ 201.64M, 它過去 24 小時的交易量為 --。MSYRUPUSDP 的流通量為 200.00M，總供應量是 199999099.5219583，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 201.64M。