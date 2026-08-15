Midas mRe7BTC 今日價格

Midas mRe7BTC (MRE7BTC) 今日實時價格為 $ 62,791，過去 24 小時內變化了 0.28%。目前 MRE7BTC 兌 USD 的匯率為 $ 62,791 每 MRE7BTC。

Midas mRe7BTC 目前市值在 $ 609,956 排名第 #-，流通供應量為 9.71 MRE7BTC。過去 24 小時內，MRE7BTC 的交易價格在 $ 62,206（低點）和 $ 63,090（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 109,758，而歷史最低價為 $ 60,459。

短期表現方面，MRE7BTC 在過去一小時內波動了 +0.01%，過去7 天內波動了 -3.10%。過去一天，總交易量達到 $ 0.00。

Midas mRe7BTC（MRE7BTC）市場資訊

市值 $ 609.96K$ 609.96K $ 609.96K 成交量（24H） $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 完全稀釋市值 $ 609.96K$ 609.96K $ 609.96K 流通量 9.71 9.71 9.71 總供應量 9.714017715970947 9.714017715970947 9.714017715970947

Midas mRe7BTC 的目前市值為 $ 609.96K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 0.00。MRE7BTC 的流通量為 9.71，總供應量是 9.714017715970947，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 609.96K。