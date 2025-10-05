Midas mMEV（MMEV）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 1.073 $ 1.073 $ 1.073 24H最低價 $ 1.073 $ 1.073 $ 1.073 24H最高價 24H最低價 $ 1.073$ 1.073 $ 1.073 24H最高價 $ 1.073$ 1.073 $ 1.073 歷史最高 $ 1.073$ 1.073 $ 1.073 最低價 $ 1.011$ 1.011 $ 1.011 漲跌幅（1H） 0.00% 漲跌幅（1D） 0.00% 漲跌幅（7D） +0.17% 漲跌幅（7D） +0.17%

Midas mMEV（MMEV）目前實時價格為 $1.073。過去 24 小時內，MMEV 的交易價格在 $ 1.073 至 $ 1.073 之間波動，市場活躍度顯著。MMEV 的歷史最高價為 $ 1.073，歷史最低價為 $ 1.011。

從短期表現來看，MMEV 在過去 1 小時內的價格變動為 0.00%，過去 24 小時內變動為 0.00%，過去 7 天內累計變動為 +0.17%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Midas mMEV（MMEV）市場資訊

市值 $ 294.20K$ 294.20K $ 294.20K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 68.86M$ 68.86M $ 68.86M 流通量 275.88K 275.88K 275.88K 總供應量 59,075,520.17936054 59,075,520.17936054 59,075,520.17936054

Midas mMEV 的目前市值為 $ 294.20K, 它過去 24 小時的交易量為 --。MMEV 的流通量為 275.88K，總供應量是 59075520.17936054，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 68.86M。